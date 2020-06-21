رئيس البرلمان الإيراني: مرحلة التنازلات انتهت

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إنه لا يجوز للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطي الأطر القانونية تحت أي ظرف.

ونشر قاليباف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" أكد فيها أن "التفاوض يجب أن يكون من موقف القوة كما أن التفاوض مع أمريكا محظور تماما، ومرحلة التنازلات انتهت".

به هیچ وجه اجازۀ تخطی آژانس از چارچوب‌های قانونی داده نمی‌شود. #مقاومت_فعال و هوشمندانه، راهبرد جدید ملت ایران است.

دوران کوتاه آمدن‌ها گذشته است و ایران همکاری را فقط در قبال همکاری می‌پذیرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) June 21, 2020

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، أول أمس الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، في مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد" وسبعة أعضاء امتنعوا عن التصويت.