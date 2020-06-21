غريتا تونبرغ: التغير المناخي لا يقل أهمية عن كورونا

قالت ناشطة المناخ البيئية السويدية، غريتا ثونبرغ، إن العالم بحاجة إلى تعلم الدروس من فيروس "كورونا" المستجد، وأن ينظر إلى كيفية حل قضية التغير المناخي بإلحاح مماثل.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة سويدية أن جائحة فيروس "كورونا" أثبتت أنه يمكن للعالم أن "يتصرف بالقوة اللازمة" عندما يواجه حالة طوارئ عالمية، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت "أن مأساة فيروس " كورونا " بالطبع ليس لها تأثير إيجابي طويل المدى على المناخ بصرف النظر عن شيء واحد فقط، وهو أننا أدركنا كيف نتعامل مع حالات الطوارئ، لأنه خلال أزمة "كورونا" تصرفنا فجأة بكل القوة اللازمة".

وصرحت غريتا تونبرغ أن وباء "كورونا" أجبر الناس في جميع أنحاء العالم على العمل لإيجاد حل له، ولكن ليس بدرجة أهمية العمل لمعالجة التغير المناخي.

وقالت مستنكرة:

"إن الأشخاص الذين يشغلون مناصب السلطة في السياسة والأعمال والتمويل قالوا إنهم "سيفعلون كل ما يلزم" لأنه "لا يمكنك تحديد ثمنا للحياة البشرية" خلال الوباء، لكن عندما مات الملايين بسبب تلوث الهواء قالوا إن تلك الأرواح "يمكننا أن نضع ثمنا لها".

وعزلت غريتا تونبرغ نفسها عن أسرتها في وقت سابق من العام الحالي بعد اعتقادها أنها أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد، وصرحت في موطنها السويد: "لا تخضع للفحص إلا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طبية".

وعلى الرغم من أنه كان لديها ما أشارت إليهبأنه أعراض خفيفة للمرض، نشرت تونبرغ تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالفيروس.

وقالت غريتا تونبرغ في قاعة تاون سي إن إن الشهر الماضي، إن الوباء أجبر الناس "على إدراك أننا في الواقع نعتمد على العلم وأننا بحاجة للاستماع إلى العلماء والخبراء".