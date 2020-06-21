قائد الحرس الثوري: جاهزون لردع من يفكر في شن حرب ضدنا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن القدرات والجهوزية التي تنعم بها بلاده، اليوم، تردع الأعداء من التفكير بشن حرب عسكرية ضد إيران.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، عن اللواء سلامي خلال مراسم تعيين قيادات عسكرية لمقر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري، أن "نطاق الثورة الإسلامية امتد اليوم إلى الكثير من البلدان الإسلامية وحتى غير الإسلامية منها".

وتابع، سلامي "أنه وبذات القدر الذي تنامت فيه الثورة الإسلامية وبلغت الكمال فإن أعداءنا يشعرون بالخطر ويبذلون أقصى جهودهم لتبديل كل أمور الحياة للشعب الإيراني وسائر المجتمعات المستلهمة من الثورة الإسلامية إلى ساحة حرب".

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن بلاده بلغت ذروة الحرب الشاملة والضروس ضد الأعداء، فقد سجلت الساحات العديد من الانتصارات على الأعداء، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعداء باتوا لا يضمرون شن حرب عسكرية ضد إيران، حيث عزى هذا الإنجاز إلى تعاظم قدرات إيران يوما بعد يوم.

وشدد اللواء حسين سلامي على أن إيران حققت على الدوام النجاح في الحفاظ على القيم وصد الأعداء في ساحات الاقتصاد والثقافة، وبأن بلاده اصبحت ملجأ للمظلومين في أنحاء العالم، وتحمل راية الجهاد العالمي ضد الاستكبار.