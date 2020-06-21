في كتابه الجديد… بولتون: ترامب انتوى دعم الهجوم الإسرائيلي على إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان ينوي دعم الهجوم الإسرائيلي على إيران، في حال إجراؤه.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن بولتون في كتابه الجديد "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، الذي صدر هذا الأسبوع، أنه خلال اجتماع في العام 2017، تناول ترامب الوضع في إيران، وأوضح أنه سيعرب عن استعداده لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا قرر القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وأفاد بولتون أنه على الرغم من كونه ليس عضوا في الإدارة الأمريكية، آنذاك، لكنه قد حضر الاجتماع الذي أعرب ترامب فيه عن تأييده لنتنياهو في حال قيامه بعمل عسكري في منطقة الشرق الأوسط، ويقصد بها إيران.

وأوضح جون بولتون أنه حذر ترامب من عدم إضاعة سلطته السياسية في محاولة حل الأزمة المستمرة بين العالم العربي وإسرائيل، وكذلك تحذيره للرئيس الأمريكي إعلانه انتقال سفارة الولايات المتحدة إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وأورد بولتون في كتابه أن ترامب كان ينتوي تأييد نتنياهو في حال قيامه بعمل عسكري ضد إيران، بدعوى أن إسرائيل لا يمكنها القيام بهذا العمل وحدها، لقلة الموارد والقدرات، وكذلك لمساندة بعض الدول العربية لإيران - على حد قوله.

وأوصى بولتون الرئيس الأمريكي بسرعة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، بزعم أن استخدام القوة في القضية النووية الإيرانية هو الخيار الأخير المتبقي للولايات المتحدة.

ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كتابا بعنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية للرئيس، وكشف كثيرا من أسرار البيت الأبيض.