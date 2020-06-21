إيران تستدعي السفير الروماني على خلفية وفاة القاضي منصوري... صور وفيديو

سلمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، السفير الروماني في طهران مذكرة احتجاج على خلفية وفاة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري في رومانيا.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير الروماني إلى وزارة الخارجية الإيرانية وسلمته مذكرة دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطات الرومانية المعنية لتوضيح سبب وفاة القاضي منصوري.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، دعت المذكرة الإيرانية السلطات الرومانية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات فورية وسريح لتوضيح أسباب وملابسات وفاة القاضي غلام رضا منصوري.

وسلم مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروماني مذكرة رسمية من وزارة الخارجية، دعت فيها الخارجية الإيرانية إلى "التعجيل بإجراءات السلطات الرومانية ذات الصلة للتحقيق في سبب وفاة غلام رضا منصوري، أحد الرعايا الايرانيين، والإعلان عنه".

وتوفى غلام رضا منصوري وهو متهم بقضايا فساد اقتصادية في إيران، يوم الجمعة الماضي في رومانيا.

وكان منصوري قد نشر مقطع فيديو له أشار فيه إلى نيته الذهاب إلى السفارة الإيرانية في رومانيا بهدف التنسيق لعودته إلى البلاد لاستكمال إجراءات المحاكمة.

غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات لواسانات که در جلسه دادگاه فساد در قوه قضائیه متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی و فرار از ایران شد، امروز با انتشار ویدیویی اعلام کرده که “فردا به سفارت ایران مراجعه می‌کند تا مقدمات بازگشتش به ایران و شرکت در دادگاه را فراهم کند.” ببینید: pic.twitter.com/ghk82iBZJ9 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 8, 2020

ونوه مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية على دور وواجب الحكومة الرومانية في ضمان سلامة غلام رضا منصوري، الذي كان خاضعا لمراقبة الشرطة الرومانية.

قاضی فرار یا خاک گلدان؟

رومانی بهترین جا برای تبرئه این قاضی فاسد بود. چون زمانی در اشغال شوروی بوده است دقیقا مثل آذربایجان حکومت فاسد و تا دلتون بخواد رشوه خور دارد. مشخصه رفت اونجا تا این سناریو رو بازی کنن وتبرئه بشه و بره بهشت(منظورم کشور های پیشرفته وصنعتی) #غلامرضامنصوری pic.twitter.com/O9sreTG2HT — Ario Barzan (@ArioBar02830282) June 21, 2020

وأشار المدير العام إلى طلب أسرة المتوفى الحصول على المعلومات الوافية، بالإضافة إلى وأهمية هذه القضية بالنسبة للرأي العام الإيراني مؤكدا ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات الطبية والقانونية والكشف عن أسباب الوفاة ونقل الجثة بأسرع وقت إلى البلاد.

وبدوره، أشار السفير الروماني إلى أنه سيقدم نتائج التدابير المتخذة حول هذه القضية من قبل بلاده إلى إيران الحصول على رأي مسؤولي بلاده في هذا الصدد.