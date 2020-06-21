خدعة على "تيك توك" تفسد مؤتمر ترامب الانتخابي

تسبب مستخدمو تطبيق "تيك توك" وهواة موسيقى البوب الكورية في المبالغة في توقعات عدد الحضور بأول مؤتمر انتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور وذلك بعدما ظهرت مقاعد عديدة خاوية بمقر الحدث في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما أمس السبت.

وحسب "رويترز" زعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ، عبر منصات مختلفة من بينها تطبيق "تيك توك" الشهير لمشاركة المقاطع المصورة، في منشورات وتسجيلات فيديو على الإنترنت أنهم سجلوا طلبات للحصول على تذاكر مجانية لحضور المؤتمر الانتخابي على سبيل الدعابة دون أن تكون لديهم نية للذهاب.

وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب قبل الحدث إن هناك أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر لكن ظهرت مقاعد عديدة خاوية في الملعب الذي استضاف المؤتمر الانتخابي ويسع 19 ألف شخص كما ألغى ترامب ونائبه مايك بنس كلمتيهما بسبب الحضور "الكبير" المتوقع.

وقالت حملة ترامب إن الدخول كان بأسبقية الحضور وإنها لم تصدر تذاكر فعلية.

I’m back in my home state OKLAHOMA FOR THE TRUMP RALLY IN TULSA



I’m going to dance and shout like I did at the Dallas Rally a while back.



Thank you President @realDonaldTrump for choosing Oklahoma for your come back rally.



You didn’t have to but you did.#TrumpRallyTulsa pic.twitter.com/6gfa55rjty — Terrence K. Williams (@w_terrence) June 20, 2020

وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في بيان لرويترز "اليساريون دائما ما يخدعون أنفسهم حين يظنون أنهم ماهرون. التسجيل لحضور مؤتمر انتخابي لا يعني سوى أنك حجزت عن طريق رقم هاتف".

وأضاف "لكننا نشكرهم على إعطائنا أرقام التواصل معهم".