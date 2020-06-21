خدعة على "تيك توك" تفسد مؤتمر ترامب الانتخابي

وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب قبل الحدث إن هناك أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر لكن ظهرت مقاعد عديدة خاوية في الملعب الذي استضاف المؤتمر الانتخابي ويسع 19 ألف شخص كما ألغى ترامب ونائبه مايك بنس كلمتيهما بسبب الحضور "الكبير" المتوقع.
وقالت حملة ترامب إن الدخول كان بأسبقية الحضور وإنها لم تصدر تذاكر فعلية.
I’m back in my home state OKLAHOMA FOR THE TRUMP RALLY IN TULSA— Terrence K. Williams (@w_terrence) June 20, 2020
I’m going to dance and shout like I did at the Dallas Rally a while back.
Thank you President @realDonaldTrump for choosing Oklahoma for your come back rally.
You didn’t have to but you did.#TrumpRallyTulsa pic.twitter.com/6gfa55rjty
وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في بيان لرويترز "اليساريون دائما ما يخدعون أنفسهم حين يظنون أنهم ماهرون. التسجيل لحضور مؤتمر انتخابي لا يعني سوى أنك حجزت عن طريق رقم هاتف".
وأضاف "لكننا نشكرهم على إعطائنا أرقام التواصل معهم".
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