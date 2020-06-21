إعلام: ميليشيا إثيوبية مدعومة من الجيش تهاجم معسكر للجيش السوداني

ذكرت شبكة "العربية" أن ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش نفذت هجوما على معسكر للجيش السوداني، اليوم الأحد.

وقالت الشبكة: "تصدت القوات المسلحة السودانية للهجوم الذي شنته الميليشيات الإثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات علي معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرققية"، مشيرة إلى أنه أسفر عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

ولفتت إلى أن "ميليشيات إثيوبية شنت هجوما مماثلا قبل 3 أسابيع أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في منطقة على الحدود بين البلدين"، مشيرة إلى أن وكالة السودان للأنباء، قالت حينها: "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وتابعت: "نجم عن التصدي للميليشيات مقتل قائد القوة السودانية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين".

ولفتت الشبكة إلى أن "هذا الهجوم هو الثالث، الذي تنفذه قوات إثيوبية هذا العام ضد أهداف سودانية على الحدود".

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في وقت سابق، أن تقارير ميدانية سودانية، توصلت إلى أن وحدات في الجيش الإثيوبي قدمت دعما للمليشيات التي هاجمت الأراضي السودانية في شهر مايو/ أيار الماضي.