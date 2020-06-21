أول متعافية من كورونا تقدم "نصيحة غالية"

قدمت الصينية "هو جيانج" أول حالة أعلن عن تعافيها رسميا من فيروس كورونا المستجد، قدمت نصيحة غالية في ظل المخاوف المتزايدة من الإصابة بالفيروس.

وقالت جيانج، البالغة من العمر 44 سنة، في مقابلة مع وكالة "شينخوا": "يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعًا؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدًا ارتداء قناع وتغسل يديك كثيرا"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضحت جيانج أنها دخلت المستشفى في 15 يناير/كانون الثاني على أنها مصابة بنزلة برد، إلا أنه بعد أيام من العلاج لم تعط نتائج إيجابية وفي 21 من نفس الشهر، جرى نقلها إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، وعلى الفور جرى عزلها وتشخيص مرضها بأنه التهاب رئوي ناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا

يشار إلى أن جيانج التي ولدت في مقاطعة ووشان، جنوب غربي الصين والتي تعمل في ووهان على مدى السنوات القليلة الماضية، قالت أنها كانت أول مريضة بهذا المرض في تشونجتشينج، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.

وقدم الأطباء لجيانج علاجًا مضادًا للفيروسات ومضادًا للعدوى، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي، وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل، وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى، ولم يأخذ الأطباء المال على العلاج.