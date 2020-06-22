ترامب يفكر في لقاء مادورو... لكن ليس الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد إنه كان يفكر في عقد اجتماع مع الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكن ليس في الوقت الحالي.

موسكو - سبوتنيك. وقال في مقابلة مع وكالة أكسيوس: "ربما كنت أفكر في الأمر... مادورو يود أن يجتمع، لكنني لم أعارض أبدًا عقد اجتماعات، حسنًا، نادرا ما كنت ضد الاجتماعات. أقول دائمًا: ليس لديك الكثير لتخسره في الاجتماعات، ولكن في هذه اللحظة أرفض هذا الامر".

وأضاف ترامب: "بعض الناس أحب هذه الخطوة، والبعض الآخر لم يؤيدها، لكن أعجبني هذا الامر. لا أعتقد أن الأمر يهم على أي حال".

ولفت ترامب إلى أنه، "لم يكن بالضرورة مؤيدًا" لفكرة الاعتراف بالزعيم المعارضة خوان غوايدو في العام الماضي.

يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قام بزيارة إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

كما أصبح ضيفًا على ترامب أثناء إلقائه خطابا إلى الأمة أمام الكونغرس الأمريكي، وبعد ذلك وعد الرئيس الأمريكي بـ"سحق طغيان الديكتاتور الاشتراكي" نيكولاس مادورو.

وبدوره أعلن بومبيو، خلال اجتماعه مع غوايدو، عن الحاجة إلى "مضاعفة الجهود" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي. وعلى هذه الخلفية، بدأ مسؤولون أمريكيون كبار يتحدثون عن فرض عقوبات جديدة ضد كاراكاس، وهي التي قد تشمل شركة "روسنفط" الروسية.