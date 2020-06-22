مجلس الأمن القومي الأمريكي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في ليبيا

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دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى "وقف النار واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا".