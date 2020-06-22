"طائرات وسفن"... طهران تكشف تفاصيل احتكاك القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج

كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أمس الأحد، عن احتكاك جرى بين القوات الأمريكية والإيرانية الشهر الماضي، على خلفية إرسال طهران خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا.

وقال رضائي خلال كلمة له في طهران : "خلال إبحار ناقلات النفط الإيرانية مؤخرا صوب فنزويلا، كان لدى الأمريكيين نية لإعاقة تحرك ناقلاتنا، إلا أننا أرسلنا طائرات استطلاع فوق السفن الأمريكية، ووجهنا لهم تحذيرات، وبفضل هذا التهديد وصلت ناقلاتنا إلى فنزويلا"، وذلك حسب قناة "العالم".

وكان رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري كشف عن محاولات أمريكية لنصب العديد من الفخاخ لناقلات البنزين التي ذهبت إلى فنزويلا مؤخرا.

وأرسلت إيران 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية باتخاذ فنزويلا قرارا تاريخيا بشأن أسعار المحروقات في البلاد، وقرر الرئيس نيكولاس مادورو رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو، حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.