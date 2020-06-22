وسائل إعلام: اندلاع حريق في قاعدة القوات الأمريكية في أكيناوا

ذكرت وكالة "كيودو" أن حريقا اندلع في قاعدة كادن العسكرية الأمريكية في اليابان، صباح اليوم الاثنين.

وفقا لها، رصد وجود دخان فوق أحد المباني على أراضي القاعدة الواقعة في أوكيناوا. سبب الحريق غير معروف، ولم ترد أية معلومات عن الضحايا.

وبحسب صحيفة "أساهي"، فقد شب حريق في "مركز معالجة مواد خطرة".

كادن هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أوكيناوا والمنطقة، وتغطي مساحة 2000 هكتار وفيها مدرجان إقلاع بطول 3.7 ألف متر.

تشكل أوكيناوا 0.6% فقط من الأراضي اليابانية، لكن 74% من المنشآت العسكرية الأمريكية وأكثر من نصف جميع القوات الأمريكية في اليابان تقع هناك. وفقا لإدارة المحافظة، هناك 25.8 ألف جندي أمريكي و 19 ألف فرد من أسرهم ومدنيين أمريكيين في أوكيناوا. تسعى إدارة وسكان ولاية أوكيناوا إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي هناك.