بولتون يكشف تفاصيل جديدة عن العلاقات الأمريكية اليابانية

ذكر مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي جون بولتون، أن الولايات المتحدة طالبت اليابان بمضاعفة الأموال المخصصة للمحافظة على القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد إلى ثمانية مليارات دولار.

ووفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن مذكرات بولتون التي لم تنشر بعد، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم هذا الطلب خلال زيارته إلى طوكيو العام الماضي، مهددا بسحب القوات بالكامل من البلاد في حالة الرفض.

ومن جانبها نفت الحكومة اليابانية جميع الشائعات حول ضغوطات الولايات المتحدة على البلاد بشأن زيادة الإنفاق.

وفي وقت سابق، قال بولتون إن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في سنغافورة في 2018 كان خطأ استراتيجيًا.

وأشار إلى أن ترامب كان مهتمًا فقط بعدد الصحفيين الذين سيحضرون المؤتمر، والتقاط صور مشتركة مع كيم جونغ أون.

ويعتزم بولتون نشر كتاب بعنوان "حدث في هذه الغرف" والتي تتضمن مذكرات البيت الأبيض، وكان ترامب قد حذر منه وتوعد بولتون بالملاحقة القضائية حال نشره.

من جانبها سمحت محكمة أمريكية، يوم السبت 20 حزيران / يونيو، بنشر الكتاب رافضة الإنذار القضائي الذي يطلب البيت الأبيض فيه منع إصدار الكتاب.