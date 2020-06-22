الحرس الثوري يعلن اعتزامه إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن القوة تعتزم إنشاء قاعدة دائمة لها في المحيط الهندي.

وأضاف الأدميرال تنكسيري إلى أن هذا الأمر سيتحقق حتى مارس/ آذار من العام المقبل، موضحا أنه جرى إبلاغ القوة البحرية للحرس الثوري بمهمة الوجود في المياه البعيدة دائما، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي وفقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن القوة البحرية للجيش قامت بهذه المهمة مرارا كما إن الحرس الثوري وفي سياق مسؤولياته أدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.

وأشار إلى أن هذه القاعدة من شأنها أن تمنع حوادث مثل تعرض قراصنة البحر وبعض السفن الأجنبية عدة مرات للصيادين وأصحاب الزوارق الإيرانية في مياه بحر عمان ومدخل المحيط الهندي.

وتابع: "هذا الوجود سيكون في مسار تحقيق أوامر قائد الثورة في إطار تحقيق طاقات القوة البحرية الاستراتيجية، وسنعمل عبر توفير الأمن وإنشاء قاعدة دائمة في المحيط الهندي على إعداد أرضية أفضل لأنشطة الصيادين ووحدات الصيد الصناعية لبلادنا في المحيطات".

وحول المعدات والأمور اللازمة لإنشاء القاعدة الدائمة، قال إن جميع الاحتياجات في هذا القطاع قد تم إحصاؤها وجرى تخطيط دقيق ومناسب لهذا الأمر، وسيكون وجود الحرس هناك قويا وراسخا للارتقاء بالأمن في مدخل المحيط الهندي، الأمر الذي يقدم دعما كبيرا للشباب الإيراني للمزيد من مزاولة الصيد وتنمية أنشطة الصيد في هذه المنطقة".