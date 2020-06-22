من هو الليبي المتهم بحادثة الطعن في ريدينغ؟... فيديو وصورة

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن شخص اسمه خيري سعد الله، قالت أن جنسيته ليبية و يقف وراء حادث الطعن في متنزه ببلدة ريدينغ جنوبي إنجلترا، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما مُنح حق اللجوء إلى بريطانيا، وتابعت وكالة الأمن الداخلي البريطانية "إم آي 5" تحركات سعد الله العام الماضي، وذلك بناء على معلومات مخابراتية عن طموحه بتنفيذ أعمال متطرفة ومحاولته السفر إلى ليبيا، غير أن خططه لم تسفر عن شيء، الأمر الذي حال دون استيفاء المعايير اللازمة لإجراء تحقيق شامل حوله.

UK News: Police have declared a knife rampage that killed three in Reading as a terror incident.



The man arrested at the scene yesterday is Khairi Saadallah, a 25-year-old refugee from Libya, The Telegraph can reveal. pic.twitter.com/wZ1IhdvXsD — 👁‍🗨Z Crime News🇦🇺 (@ozcrimenews) June 22, 2020

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الأحد، أن حادث الطعن الذي وقع في حديقة بمدينة ريدينغ، عمل إرهابي، واصفة الهجوم "بالوحشي".

وذكرت الشرطة أنها "ألقت القبض على شاب للاشتباه بارتكابه جريمة القتل وإنه لا يزال رهن الاعتقال".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينغ، وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث"، وفق ما ذكرت "رويترز".

Britain says a stabbing rampage in the town of Reading in which three people were killed and others wounded was an act of terrorism https://t.co/pRy1rlUsb3 pic.twitter.com/tr3tHsfoZV — Reuters (@Reuters) June 21, 2020

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مصادر أمنية قولها، إن المشتبه به أمضى سابقا عقوبة سجن لمدة قصيرة لارتكابه جنحة.

خيري سعد الله، لاجئ ليبي قدم إلى بريطانيا عقب اندلاع الحرب في ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية والتي نقلت عن أحد جيرانه قوله إنه لم يشارك في أي أعمال قتالية بليبيا.

أما صحيفة "تلغراف" البريطانية فقالت إن رصد تحركات سعد الله من قبل المخابرات البريطانية جاء بناء على معلومات تشير إلى عزمه العودة إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات إرهابية.

ونقلت "تلغراف" عن أحد أصدقاء سعد الله قوله إن الأخير كان يفاخر بالقتال بينما كان لا يزال صغير السن لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبدورها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن سعد الله دخل بريطانيا سنة 2012 بصفته سائحا، ولكنه طلب اللجوء لاحقا متذرعا بأنه يتعرض لتهديد من المتطرفين في بلاده.

وحكم على سعد الله بحسب "ديلي ميل" في أكتوبر الماضي بالسجن 28 شهرا على خلفية تهم تتعلق باعتداء عنصري وأعمال إجرامية، وقد أطلق سراحه قبل 16 يوما عقب قضائه لنصف مدة العقوبة.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، لدى قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة ريدينغ، وتداول ناشطون مقطع فيديو لسعد الله بعد أن تم القبض عليه.

Authorities treating #readingstabbings as a terror incident| 25 yr old suspect believed to be Libyan is now in custody| DM if you have any news about the attack/suspect (I’m nice ☺️) #Readingattack #journorequest #Readingstabbing pic.twitter.com/5XTCUxQliH — Kurious Kaf (@KuriousKaf) June 21, 2020

وقال شهود إن رجلا بدأ في طعن الناس بشكل عشوائي، مساء السبت، أثناء تجمعهم خلال أمسية صيفية، في متنزه فوربوري غاردينز في ريدينغ التي تبعد نحو 65 كيلومترا غرب لندن.