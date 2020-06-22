كوريا الجنوبية تكافح "موجة ثانية" من فيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى، اليوم الاثنين، إنها تواجه "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا المستجد تتركز حول العاصمة الكثيفة السكان، وأن بداية هذه الموجة كانت عطلة في مايو/ أيار.

وفي السابق، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الموجة الأولى من الفيروس في كوريا الجنوبية لم تنته قط في حقيقة الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جيونج إيون كيونج، مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القول إنه بات واضحا أن عطلة أسبوعية في أوائل مايو كانت بداية موجة ثانية من الإصابات تركزت بشكل كبير في منطقة سيئول الكبرى التي شهدت القليل من الإصابات في السابق.

وتابعت: "في منطقة العاصمة، نعتقد أن الموجة الأولى كانت من مارس(آذار) إلى أبريل (نيسان) وكذلك من فبراير (شباط) إلى مارس". وأضافت: "بعد ذلك نحن نرى أن الموجة الثانية التي تسببت فيها عطلة مايو مستمرة".