الشرطي الذي اعتقل فلويد يظهر متخفيا في محل للبقالة وسيدة تكشفه..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسيدة قامت بتصويره في أحد متاجر البقالة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهي تنهال باللوم والأسئلة على الضابط جيه ألكسندر كيونغ، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، والذي شارك باعتقال جورج فلويد.

وأفرجت السلطات ليلة الجمعة عن كيونغ بعد دفعه لكفالة بقيمة 750 ألف دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

الضابط الذي حاول تغير ملامحه بإطلاقه للحيته حتى لايكشف أمره، تعرفت عليه سيدة في أحد متاجر البقالة لتنهال عليه بالأسئلة واللوم.

look who my sister caught at Cub Foods in Plymouth. J. Alexander Keung, one of the officers who lynched #GeorgeFloyd in cold blood. pic.twitter.com/PVX4pFijab — josiah (@jk3rd_) June 21, 2020

وتوجهت السيدة له بسؤال للتأكد مما إذا كانت ترى نفس الضابط الذي اعتقل فلويد، ليجيبها بالتعريف عن نفسه بأنه ذات الضابط، لتقول له "أنت خارج السجن إذا، وتتسوق بكل راحة في Cub Foods، كما لو كنت لم تفعل أي شيء".

ليرد كيونغ قائلا "أنا متفهم. سأذهب لدفع ثمن أغراضي". لتسأله السيدة إن كان يشعر بلندم لفعلته.

وكانت السلطات في مينيابوليس، قد اعتقلت ديريك تشوفين، بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره وهو جاثم فوق رقبة جورج فلويد الذي كان يصرخ لأنه غير قادر على التنفس قبل أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في المستشفى.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".