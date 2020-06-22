صحيفة أمريكية تعتذر بعد نشرها إعلانا تحريضيا ضد "الإسلام"

نشرت صحيفة "تينيسيان" الأمريكية، أمس الأحد، اعتذارا عقب نشرها إعلانا معاديا للمسلمين ودينهم.

وقال رئيس تحرير الصحيفة إن تحقيقا يجري حول الإعلان، الذي "كان ينبغي ألا ينشر أبدا".

وكانت الصحيفة نشرت إعلانا ادعى أن "الإسلام" يعتزم تفجير قنبلة نووية في "ناشفيل"، عاصمة ولاية تينيسي.

The @Tennessean newspaper runs print edition ad claiming “Islam is going to detonate a nuclear device in Nashville, Tennessee.”



The paper said it is “investigating how a paid advertisement from a fringe religious group was published” pic.twitter.com/UIVzi8wpaY — Breaking911 (@Breaking911) June 21, 2020

​وحذر الإعلان، الذي احتل صفحة كاملة من الجريدة الأكثر قراءة في ولاية تينيسي، من "حرب أهلية أخرى"، وتضمن صورا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وزعم الإعلان، الذي نشرته مجموعة دينية تطلق على نفسها اسم "بعثة المستقبل التبشيرية لأمريكا"، أنه استند على آيات في الإنجيل، تحمل نبوءة مستقبلية بشأن اعتزام "الإسلام تفجير قنبلة نووية" في ناشفيل.

كما عرف الرئيس ترامب بوصفه "الرئيس النهائي للولايات المتحدة"، مدعيا أن توليه الرئاسة كان جزءا من نبوءة وردت في الكتاب المقدس.

واعتذر نائب رئيس تحرير الصحيفة عن نشر الإعلان بالقول "الإعلان مروع، ولا يمكن الدفاع عنه، من الواضح أن ثمة خطأ يستدعي التدقيق الشديد في عملية نشر المحتوى الإعلاني لدينا".