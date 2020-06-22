بالفيديو.. كيف يبدو الكسوف الحلقي للشمس من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في صفحتها على "تويتر" مقطع فيديو من الفضاء يظهر مرور الظل من كسوف الشمس الحلقي على سطح الأرض.

وقالت الوكالة في بيان إن: "المركبة الفضائية الروسية Electro-L رقم 2 على ارتفاع 36 ألف كيلومتر سجلت مرور ظل كسوف شمسي حلقي على سطح الأرض في 21 يونيو".

​ويظهر في الفيديو كيف يتجه ظل كسوف الشمس من الغرب إلى الشرق ومن شرق إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.

ووفقا لمركز الفضاء في موسكو يتخذ كسوف الشمس شكل حلقة، عندما يتوسط القمر قرص الشمس ويترك حوله حلقة منيرة منها.

وشهدت العديد من دول العالم أمس الأحد 21 حزيران / يونيو، إما كسوفا جزئيا أو حلقيا وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار" وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي.