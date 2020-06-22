بومبيو: ندعم كندا في الدفاع عن مواطنيها المحتجزين في الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم كندا في الدفاع عن مواطنيها المحتجزين في الصين.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع كندا وتشاركها في حملتها الدبلوماسية للتعبير عن قلقها العميق بعد توجيه تهم رسمية إلى مواطنيها المحتجزين في الصين".

ووجهت الصين، يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران الجاري، تهمة التجسس إلى مواطنين كنديين اعتقلتهما في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقالت إنهما قاما بأنشطة تهدد الأمن القومي الصيني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن النيابة العامة الصينية، أفادت بأن الدبلوماسي السابق العامل في بكين مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال مايكل سبافور، متهمان بـ"التجسس وكشف أسرار دولة".

The United States stands with Canada and shares @FP_Champagne's concerns regarding Beijing’s announcement of charges against Michael Kovrig and Michael Spavor. https://t.co/J6xoKFenFK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 22, 2020

يذكر أن المواطنين كوفريغ وسبافور كانا قد اعتقلا بعد أيام على توقيف كندا المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، مينغ وانتشو، في فانكوفر، في الأول من ديسمبر الماضي، بطلب من الولايات المتحدة التي وجهت إليها اتهامات واسعة ضدها وشركة "هواوي" للتكنولوجيا الصينية، لكونها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

ولمحت بكين مرارا إلى أن إطلاق سراح مينغ شرط لا بد منه لتحسين علاقاتها مع أوتاوا.

وأرسلت الصين، أمس الاثنين، رسالة إلى دولة كندا تطلب فيها إطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، وان تشو، في أقرب وقت ممكن.