جيلياد للأدوية تخطط لإنتاج مليوني جرعة من ريمديسيفير بنهاية 2020

قالت شركة "جيلياد ساينسز" للأدوية، اليوم الاثنين، إنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض كوفيد-19 بنهاية العام والبدء في تجارب لإنتاج نسخة تؤخذ بالاستنشاق في أغسطس/ آب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ريمديسيفير، الذي يحقن في الوريد، دخل على خط المواجهة ضد الفيروس بعد أن أثبتت تجارب سريرية أنه يقلل الوقت اللازم للتعافي في المستشفى من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إن التركيبة التي تعتمد على الاستنشاق سوف تتيح سهولة الاستخدام خارج المستشفيات.

واجتاز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

وكانت الصين أعلنت عن أول إصابة في أواخر ديسمبر/ كانون الأول واستغرق الأمر حتى منتصف مايو أيار لتسجيل 4.5 مليون حالة لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة أو 25 بالمئة من إجمالي كل الإصابات المسجلة.