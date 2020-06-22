ترامب يؤكد استعداده للقاء مادورو بشرط واحد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكن فقط لمناقشة قضية واحدة - استقالة الزعيم الفنزويلي من منصبه.

موسكو - سبوتنيك. غرد ترامب عبر "تويتر" قائلاً: "على عكس اليسار الراديكالي، سأعارض دائما الاشتراكية، ومع شعب فنزويلا. لقد كانت إدارتي على الدوام إلى جانب الحرية وضد نظام مادورو الاستبدادي! كنت لألتقي مادورو فقط لمناقشة شيء واحد: الخروج السلمي من السلطة!".

يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو قام بزيارة إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي. كما أصبح ضيفًا على ترامب أثناء إلقائه خطابا إلى الأمة أمام الكونغرس الأمريكي. وبعد ذلك وعد الرئيس الأمريكي بـ "سحق طغيان الديكتاتور الاشتراكي" نيكولاس مادورو.

بدوره أعلن بومبيو، خلال اجتماعه مع غوايدو، عن الحاجة إلى "مضاعفة الجهود" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

وعلى هذه الخلفية، بدأ مسؤولون أمريكيون كبار يتحدثون عن فرض عقوبات جديدة ضد كاراكاس، وهي التي قد تشمل شركة "روسنفط" الروسية.