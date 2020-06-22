ساندرز: من حق العمال أن يعيشوا بكرامة في أغنى دولة على وجه الأرض

كشف تقرير دولي أن العمال الأمريكيين لا يحصلون على حقوقهم في أكبر اقتصاد في العالم، وأن تصنيفهم هو الأسوأ بين أقرانهم في الدول الكبرى.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الإحصائيات التي أجراها مؤتمر اتحاد التجارة الدولي "أي يو تي سي" أظهرت أن العمال في بقية الدول الصناعية السبع الكبرى في مستويات جيدة.

وبحسب الوكالة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الرابعة بين الدول الكبرى، فيما يتعلق بحقوق العمال.

وتقول الوكالة: "تصنيف الدول التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم في المرتبة الرابعة يشير إلى تعرض العمال فيها إلى انتهاكات ممنهجة ضد حقوقهم"، مشيرة إلى أن بقية الدول السبع الكبرى جاء ترتيب مستويات حقوق العمال فيها في المرتبة الثالثة أو أفضل.

America can give tax breaks to billionaires, no problem. But somehow when it comes to workers' rights, we are the worst among major countries.



Here's a radical idea: Maybe working people in the wealthiest country on Earth should get to live with dignity. https://t.co/0WdwZRcRMZ — Bernie Sanders (@SenSanders) June 22, 2020

وعلق السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز على التقرير بالقول: "ليس هناك مشكلة في أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية تخفيضات ضريبية للمليونيرات"، مضيفا: "لكن بطريقة أو بأخرى عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال، يتم تصنيفنا ضمن الأسوأ بين الدول الكبرى".

وقال ساندرز: "العمال في أغنى دولة على وجه الأرض، يجب أن يحصلوا على حقهم في العيش بكرامة".