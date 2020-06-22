المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت يودع البيت الأبيض بعد عودة مؤقتة

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الاثنين، إنه سيغادر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا، لينهي عودة قصيرة إلى الحكومة قام خلالها بالمساعدة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هاسيت في رسالة بالبريد الالكتروني قوله: "جئت للعمل بلا أجر لمدة 90 يوما... هذه الفترة أوشكت على الانتهاء."

وكان هاسيت قد أشار أمس الأحد، أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 في المئة أو أكثر هذا الشهر، وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وكان هاسيت قد عمل رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في السنتين الأوليين لولاية ترامب قبل أن يستقيل. وعاد إلى الإدارة بصفة مؤقتة في وقت سابق هذا العام.

وفي الأيام الأولى لتفشي الفيروس جلب هاسيت الاهتمام إلى الآثار الاقتصادية الضخمة المتوقعة من الجائحة ورسم صورة للتداعيات المرجحة أكثر قتامة مما فعل معاونو البيت الأبيض الآخرون في ذلك الوقت.