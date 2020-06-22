تراجع في صادرات إسرائيل العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن صادراتها خلال عام 2019، بلغت 7.2 مليار دولار، مقارنة مع 7.5 مليار دولار في العام السابق.

القدس – سبوتنيك. ورجح رئيس دائرة التعاون الأمني الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية يائير كولاس، أن يؤثر انتشار فيروس كورونا على مبيعات هذا العام.

ونقلت قناة " أي 24 نيوز" الإسرائيلية تصريحات كولاس التي قال فيها: "كنا نتوقع نموا في اتفاقيات خلال العام 2020، لكن فيروس كورونا دمر الاقتصاد العالمي وقطاع الدفاع".

وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن "أجهزة الرادار وأنظمة الإنذار المبكر شكلت 17 في المئة من المبيعات، في حين بلغت نسبة صادرات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي 15 في المئة".

وأضاف البيان "أما الطائرات الموجهة وإلكترونيات الطيران فشكلت 13 في المئة من مبيعات العام 2019، في حين بلغت نسبة مبيعات الطائرات المسيرة سواء بطيار أو بدون، 8 في المئة".

كما شملت صادرات وزارة الدفاع "النظم المحوسبة والاستخباراتية والذخيرة والتسليح والأنظمة البحرية. واستحوذت أسيا ومنطقة المحيط الهادئ على 41 في المئة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية، تلتها أوروبا بنسبة 26 في المئة و25 في المئة لأميركا الشمالية، و4 في المئة لكل من أميركا اللاتينية وأفريقيا".

وأفادت القناة بأن "الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على عقود الأسلحة الفردية".