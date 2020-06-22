زيلينسكي يعلق على سؤال حول مشاركته موكب النصر في موسكو

أجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "ذا غلوبال اند ميل" عن سؤال عما إذا كان سيحضر العرض العسكري في عيد النصر في موسكو.

وقال زيلينسكي : "لا لن أذهب... لم تكن هناك دعوة رسمية".

في وقت سابق، أفاد الكرملين أن الجانب الروسي لم يرسل دعوة إلى فلاديمير زيلينسكي لزيارة موكب النصر.

وأوضح السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف هذا القرار.

وكان زيلينسكي، وأثناء زيارته إلى بولندا، قد اتهم الاتحاد السوفيتي بإشعال الحرب العالمية الثانية على قدم المساواة مع ألمانيا الفاشية. ووفقا له، كانت بولندا والشعب البولندي أول من شعر "بتواطؤ الأنظمة الشمولية"، مما أدى إلى اندلاع الحرب.

ومن المعروف أن الحرب العالمية الثانية بدأتها ألمانيا النازية بالاعتداء على بولندا في 1 سبتمبر/ أيلول 1939. وبعد احتلال أوروبا كلها تقريبا هاجمت ألمانيا اتحاد الجمهوريات السوفيتية ومنها جمهورية أوكرانيا. وعانى سكان الاتحاد السوفيتي عامة والأوكرانيون خاصة الأمرين من العدوان الألماني الفاشي وانبروا لصده.

ومن الجدير ذكره أن جد الرئيس الأوكراني الحالي ورفاقه في الجيش الأحمر أوقعوا 15 قتيلا في صفوف الغزاة خلال إحدى معارك حرب تحرير الوطن من الاحتلال الفاشي في بداية عام 1944، وترقى جد زيلينسكي إلى رتبة ملازم في نهاية الحرب.