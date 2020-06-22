إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ9 ملايين مع تسارع انتشار العدوى

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، في العالم تجاوز 9 ملايين.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجامعة، فإن حصيلة الوفيات العالمية من جراء الإصابة بالفيروس تجاوزت نحو 470 ألف وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم حتى الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (18:15 بتوقيت غرينتش)، بلغ 9003042. وتوفي 469122 شخصًا. بينما تعافى 4463969 شخصًا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/ مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد "كوفيد 19"، جائحة بعدما ظهر وانتشر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي.

وأجبرت الجائحة العديد من من بلدان على العالم فرض الإغلاق التام أو الجزئي وتقييد حركة النقل المحلي والدولي، للحد من تفشي الوباء في مارس/ آذار الماضي.

لكن مؤخرًا بدأت الكثير من الدول رفع القيود أو تخفيفها مع تراجع معدلات الإصابات المحلية، مثل أوروبا وشمال أفريقيا وبلدان الخليج العربي، ومع ذلك فإن انتشار الفيروس واصل التسارع في مناطق أخرى مثل البرازيل والمكسيك والهند.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.

وكانت أكبر زيادة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع تسجيل أكثر من 116 ألف حالة جديدة. وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة.