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    راية تحمل شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحلق في منتصف الصاري في مقر الأمم المتحدة في فيينا

    مبعوث ترامب ينتقد الصين لعدم حضورها المحادثات النووية الأمريكية الروسية

    © REUTERS / Lisi Niesner
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    انتقد المبعوث الرئاسي الأمريكي للحد من الأسلحة مارشال بيلينجسليا، الصين لعدم حضورها المحادثات النووية الروسية الأمريكية التي بدأت بفيينا في وقت سابق اليوم الاثنين.

    محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    إدراج مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي حول التمديد الفوري لمعاهدة "ستارت-3"
    موسكو - سبوتنيك. وقال بيلينجسليا قبيل المحادثات "الصين لا تظهر. بكين ما زالت مختبئة بشأن بنائها النووي المتعطل، وأشياء أخرى كثيرة. سنمضي قدما مع روسيا، على الرغم من ذلك".

    كما نشر صورة لجدول بأعلام صغيرة روسية وأمريكية وصينية، اعترض على صدقها السفير الروسي في النمسا دميتري ليوبنسكي، الذي نشر على "فيسبوك" صورة للجدول دون أي أعلام.

    وقال ليوبنسكي لـ"سبوتنيك" "لم تكن هناك أعلام صينية في غرفة الاجتماعات في المشاورات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي، ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء من حيث المبدأ".

    من المتوقع أن تركز المشاورات الاستراتيجية الروسية الأمريكية في فيينا على مصير معاهدة ستارت الجديدة، وهي آخر اتفاقية رئيسية للحد من التسلح بين القوتين النوويتين، التي من المقرر أن تنتهي في فبراير/ شباط 2021. ويقود الوفود إلى المحادثات نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن عدم الانتشار، سيرغي ريابكوف وبيلينجسلي.

    ورفضت الصين، التي يعتقد أن لديها ترسانة نووية أصغر بكثير من تلك الخاصة بروسيا والولايات المتحدة، في وقت سابق الدعوة للانضمام إلى المحادثات، محطمة آمال واشنطن في ثلاثي الأطراف في معاهدة ستارت الجديدة.

    عقدت الجولة السابقة للمشاورات الاستراتيجية الروسية الأمريكية في فيينا في 16 يناير/ كانون الثاني قبل تعليق الحوار بسبب جائحة الفيروس التاجي. ورحبت موسكو التي اتهمت واشنطن مرارا بترددها في تمديد المعاهدة الأساسية باستئناف الاتصالات.

    انظر أيضا:

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    اللجنة المشتركة تعقد اجتماعا لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 فبراير
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    الكلمات الدلالية:
    معاهدة ستارت, فيينا
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