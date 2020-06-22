إيهود أولمرت: لم نحاول أبدا اغتيال قاسم سليماني

ترحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، خلال مقابلة تلفزيونية على القائد في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مؤكدا أن أجهزته الاستخباراتية لم تحاول قط استهداف الجنرال الراحل.

وفي مقابلة مع فضائية "RT" الروسية، قال أولمرت: "سمعت هذه القصص، وسمعت أيضًا أن قاسم سليماني الراحل – يرحمه الله- قال إننا نحاول القضاء عليه، لكن هذا ليس صحيحا".

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن حكومته استهدفت مقرًا لحزب الله، لأن مقاتليه كانوا يحاربون إسرائيل التي حاولت التصدي لهم، لكن لم تكن هناك شخصية بعينها تسعى إلى استهدافها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا ردا على العملية الأمريكية قاصفة قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.