بايدن: أمريكا لا تتحمل 8 سنوات من حكم ترامب

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتحمل بقاء الرئيس دونالد ترامب في الحكم لفترة رئاسية جديدة.

وأصبح بايدن هو المرشح الديمقراطي ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يطمع الرئيس الأمريكي، الجمهوري، في الفوز بها والحصول على فترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نستطيع أن نتغلب على ما فعله ترامب في 4 سنوات، مدة رئاسته الأولى"، مضيفا: "لكن، إذا منحناه فترة رئاسية جديدة ليظل في البيت الأبيض لمدة 8 سنوات، فإنه سيغير الشخصية الأمريكية إلى الأبد".

حصل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مطلع الشهر الجاري، مما وضعه في تحدٍ مميت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، إن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

We can overcome four years of Donald Trump. But if we give him eight years in the White House, he will forever alter the character of our nation.



We can't stand by and let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما، ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".