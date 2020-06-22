مادورو يعرب عن استعداده للقاء ترامب

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي حديث بينهما يجب أن يكون مبنيا على الاحترام.

كاراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو في تصريح لوكالة "إي في إن" الفنزويلية للأنباء: "مثلما التقيت جو بايدن، وتحدثنا طويلا بروح من الاحترام... أنا مستعد لأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام عندما يكون ذلك ضروريا"، وكان الرئيس الفنزويلي قد التقى مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2015.

جاءت تصريحات مادورو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء مادورو لبحث "تخليه عن السلطة بطريقة سلمية".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تعتبر مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، واتهمته بالضلوع في تجارة المخدرات، وفرضت عقوبات عليه وعلى عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين والجهات والشركات الحكومية.

وقطعت فنزويلا علاقاتها مع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2019 في أعقاب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكن فقط لمناقشة قضية واحدة - استقالة الزعيم الفنزويلي من منصبه.

وغرد ترامب عبر "تويتر" قائلاً: "على عكس اليسار الراديكالي، سأعارض دائما الاشتراكية، ومع شعب فنزويلا، لقد كانت إدارتي على الدوام إلى جانب الحرية وضد نظام مادورو الاستبدادي! كنت لألتقي مادورو فقط لمناقشة شيء واحد: الخروج السلمي من السلطة".