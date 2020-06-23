سحابة غبار ضخمة من الصحراء الكبرى تعبر المحيط الأطلسي وتدخل المكسيك...فيديو

وفقًا لتوقعات الخبراء، ستصل سحابة غبار عملاقة إلى المكسيك، اليوم الثلاثاء، من الصحراء الكبرى في أفريقيا، بعد عبور المحيط الأطلسي.

نشرت المعلومات ذات الصلة مجموعة التنسيق الوطني للحماية المدنية على تويتر لتحذير سكان البلاد.

وفقًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وصل غبار الصحراء إلى أمريكا الوسطى. وللمرة الأولى، رصدت الظاهرة الطبيعية في المحيط الأطلسي في 18 يونيو/ حزيران.

Conoce la sorprendente relación que existe entre las tormentas de polvo del #Sahara en #África y los ciclones tropicales en #México. ☀️🌪️ https://t.co/DQeAr6bxiq pic.twitter.com/pPWnI0BRt9 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 22, 2020

وقد حدثت ظواهر مماثلة من قبل. يجب أن يكون لدى المواطنين المكسيكيين معدات حماية شخصية في حالة ظهور غبار قادم من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.