إيلون ماسك ينتقد قرار ترامب بتعليق إصدار تأشيرات العمل

انتقد مؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد تجميد تأشيرات العمل حتى 31 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وكتب ماسك في صفحته على "تويتر" :"أنا لا أتفق أبدا مع هذا الإجراء... إدخال تعديلات على التأشيرة أمر منطقي، لكن هذا الإجراء كبير جدًا".

— Elon Musk (@elonmusk) June 23, 2020

يذكر أن ترامب كان قد مدد، أمس الاثنين، تعليق إصدار تأشيرات الدخول لعدة فئات رئيسية تتعلق بالتوظيف حتى نهاية العام الجاري، فى أحدث خطوة من جانب إدارته لإبطاء وتيرة الهجرة للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيا، في أبريل/نيسان الماضي، بتعليق بعض أشكال الهجرة، مشيرًا إلى "تأثير العمال الأجانب على سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة في بيئة من البطالة المحلية المرتفعة والطلب المنخفض على العمالة" كسبب للتقييد، وكذلك الضغوط على الرعاية الصحية وعوامل أخرى.