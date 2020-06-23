"في مخيلته 150 جثة"... بولتون يتحدث عن رفض ترامب ضرب إيران

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، الرئيس دونالد ترامب لرفضه توجيه ضربة لإيران عقب إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار.

في كتابه الذي صدر، اليوم الثلاثاء، وجّه بولتون انتقادات للرئيس ترامب لرفضه توجيه ضربة لإيران على خلفية إسقاط طائرة أمريكية.

فبحسب ما كتب بولتون، فإن الولايات المتحدة كانت تدرس توجيه ضربة لثلاث منشآت عسكرية إيرانية، كانت قد بنتها روسيا.

وأضاف: "سأل ترامب إن كانت هذه المنشآت روسية ومدى تكلفتها، ليقول له رئيس هيئة الأركان المشتركة، جوزيف دانفورد، بأن هذه المنشآت من صناعة روسية وليست باهظة الثمن كالطائرة التي أسقطها الإيرانيون".

وتابع: "ناقشنا إمكانية وقوع ضحايا بين الروس في العملية، الأمر الذي كان مشكوكا به لكنه ليس بالمستحيل".

وبحسب رأي بولتون، فإن خيار الرد هذا كان الأفضل، لكن ترامب قرر عدم القيام بذلك، مضيفا بأنه أجرى محادثات "سريالية" مع الرئيس، ليصل نائب المستشار القانوني للبيت الأبيض جون آيزنبرغ، وحده مع تقرير باحتمالية وقوع 150 ضحية محتملة، متحدثا عن عدم قانونية مثل هذا الرد غير المتناسب، ليلغي بعده ترامب قرار توجيه الضربة.

وأضاف بولتون: "حاولت أن أشرح أن العدد الخيالي للضحايا كان افتراضا مطلقا، لكن ترامب لم يستمع. كان لديه صور 150 كيسا من الجثث في رأسه ولم يكن هناك ما يفسر ذلك. ولم يعط أي مبرر آخر".

يذكر بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن، في يونيو/حزيران 2019، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية عند مدخل الخليج العربي في جنوب البلاد بعد أن انتهكت المجال الجوي الإيراني.