صربيا تتوقع استلام الدفعة الأولى من الدبابات الروسية بحلول نهاية العام

صرح السفير الصربي لدى موسكو، ميروسلاف لازانسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أن بلغراد تتوقع استلام الدفعة الأولى من دبابات "تي-72 بي- 3" الروسية في نهاية العام.

وقال لازانسكي، اليوم الثلاثاء: "بحلول نهاية العام، نتوقع استلام الجزء الأول من الدبابات الروسية. ستقدم روسيا بما مجموعه 30 دبابة من طراز "تي-72 بي- 3"، و30 مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" إلى صربيا. نتوقع استلام 11 دبابة قريبا جدا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن دعم تقني تم الاتفاق عليه في وقت سابق، والعمل جار على تحديث الدبابات تي - 72".

في نهاية كانون الأول / ديسمبر 2016، أعلن رئيس صربيا، ألكسندر فوزيتش، عقب اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن صربيا ستحصل على 6 مقاتلات "ميغ-29"، بالإضافة إلى 30 دبابة روسية من نوع "تي 72 أس" و30 عربة مدرعة من نوع "بي أر دي أم 2"، وذلك في إطار خطتين لمدة 3 أعوام و5 أعوام للتعاون العسكري والتقني.