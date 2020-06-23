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    علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    وزير استخبارات إسرائيل: التقيت مسؤولين خليجيين وهناك كلام متبادل مع السعودية

    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهن، إن لبلاده مع الخليج مصالح أمنية كثيرة يمكنها أن تؤدي إلى علاقات كاملة وتطبيع.

    وأضاف الوزير في حوار مع صحيفة "إيلاف" التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها سعودية أن "هناك كلاما متبادلا بين إسرائيل والسعودية، فهناك الكنوز الطبيعية الكثيرة وإسرائيل رائدة في العالم في المجال التقني، وهذا يمكننا من أن نكون شركاء أقوياء في المنطقة"، على حد قوله.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
    © Sputnik . Sergey Guneev
    نتنياهو يتصل بقادة السودان والتشاد... "دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل"

    وعما إذا كان يعتقد أن دول الخليج ستبادر إلى التطبيع مع إسرائيل في ظل الدعوة إلى ضم أراض فلسطينية وخطوات أحادية الجانب، قال كوهن إن من يقف على رأس دولة عربية وخليجية يهتم بأمور شعبه وأمنه واقتصاده وحياته بكرامة، وهذا ما يهمه ولا تهمه أمور أخرى.

    وأشار إلى أن هناك نية ورغبة في تلك الدول في إقامة علاقات مع إسرائيل، خصوصًا في مجالات الأمن والمياه والزراعة، فنحن من الدول الرائدة في هذه المجالات.

    وأكد أنه التقى بعض مسؤولي دول عربية وخليجية، ووقع اتفاقيات وعقودًا مع جهات في دول عربية لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية. 

    وتابع: "أريد أن أضيف أن هناك مشروع "نيوم" في السعودية، وهذا مشروع عظيم جدًا ولإسرائيل خبرة وتقنيات هي الأكثر تطورا والرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أقول: هل سيؤجلون التعاون معنا إلى حين التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وهذا سيأخذ وقتًا طويلًا؟".

    واستطرد: "قد تستغرق هذه التسوية عشر سنوات، وبتقديري أكثر من ذلك كثيرًا، لذلك أرى أن هناك مصالح مشتركة وإمكانيات تعاون في مجالات كثيرة". السؤال: هل ينتظرون أم يتعاونون معنا؟ أعتقد أن المصلحة تتطلب تعاونًا، وسأكون سعيدًا بزيارة دول الخليج ودعوة المسؤولين هناك إلى زيارة إسرائيل للوقوف عن كثب على التطور والتجديدات في المجالات المختلفة الأمنية والاقتصادية والتقنية"، على حد قوله.

     

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    الكلمات الدلالية:
    علاقات سرية, السعودية, إسرائيل
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