ألمانيا تعيد فرض الحجر الصحي

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، حتى آخر يونيو/حزيران على أقل تقدير.

وبحسب ما نشرته شبكة "دي دابليو"، جاء القرار عقب ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير، حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

The German district of Gütersloh will be subject to a renewed lockdown until the end of June following an outbreak at a meat-processing plant. https://t.co/cGJXGemrcz — DW News (@dwnews) June 23, 2020

وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين ويستفاليا، أرمين لاشيت: "سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء غوترسلوه البالغ عددها سكانها حوالي 360 ألف نسمة وتقع في غرب البلاد".

وأعلن لاشيت أنه سيتم إغلاق دور السينما والصالات الرياضية والحانات.