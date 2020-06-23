"غوغل" تضيف ميزة التحقق في البحث عن الصور

أعلنت شركة "غوغل"، اليوم الاثنين، عن إضافة ميزة التحقق من مصداقية الصور في خدمة البحث التابعة لها.

وجاء في تدوينة للشركة على موقعها الرسمي أن الخدمة الجديدة تسعى لمساعدة المستخدمين على التحقق من صحة الصور التي تنشر عبر الإنترنت حيث "تعد الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يجري في العالم، لكن قوة وسائل الإعلام المرئية لها مآزقها خاصةً عندما تكون هناك أسئلة عن أصل الصورة أو صحتها أو سياقها".

وأضافت "غوغل" أنه سيتم عرض معلومات التحقق من الصحة في بحث الصور لمساعدة المستخدمين في اجتياز هذه المشكلات، وإصدار أحكام مستنيرة عما يشاهدونه على الويب، ويعتمد هذا على ميزات التحقق من الصحة في البحث والأخبار، التي يصادفها الناس مليارات المرات سنويا.

كما أوضحت الشركة أنه عند البحث بواسطة صور "غوغل" قد يرى المستخدمون علامة "التحقق من الحقائق" أسفل نتائج الصور المصغرة، وبالنقر على إحدى هذه النتائج لعرض الصورة بتنسيق أكبر، فإنهم سيرون ملخصًا للتحقق يظهر على صفحة الويب الأساسية، وقد تظهر هذه التسميات لمقالات التحقق عن صور محددة ولمقالات التحقق التي تتضمن الصورة في منشور.