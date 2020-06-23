ترامب يصدر قرارا بعقوبة قاسية لمخربي التماثيل والنصب خلال الاحتجاجات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه فوّض الحكومة الفيدرالية باعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لقد فوضت الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى، أو أي قوانين أخرى قد تكون ذات صلة".

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وتابع: "يتم تنفيذ هذا القرار على الفور، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بأثر رجعي للتدمير أو التخريب الذي حدث بالفعل. لن تكون هناك استثناءات!".

.....This action is taken effective immediately, but may also be used retroactively for destruction or vandalism already caused. There will be no exceptions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

وتصدت الشرطة الأمريكية لمحاولات هدم تمثال الرئيس الأمريكي السابق أندرو جاكسون، الموجود في محيط البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك من قبل بعض المشاركين في احتجاجات، مطالبة بالمساواة العرقية على خلفية مقتل "سود" على يد رجال الشرطة مثل جورج فلويد وريتشارد بروكس.

ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة الأمريكية، وفي نهاية المطاف، دفعت الشرطة هؤلاء المتظاهرين إلى خارج الحديقة، بعد رشهم برذاذ الفلفل.

وأندرو جاكسون هو الرئيس السابع للولايات المتحدة، في الفترة ما بين 1829 إلى 1837. وهو مؤسس الحزب الديمقراطي بشكله الحالي. عُرف عن جاكسون صرامته. وكان الحاكم العسكري لفلوريدا في 1821، كما قاد القوات الأمريكية في معركة نيو أورليانز في 1815.

ومنذ مقتل الشاب الأفريقي الأصل، جورج فلويد، استهدف متظاهرون في مدن أمريكية وأوروبية عدّة تماثيل ونصبا تذكارية تعود لشخصيات تاريخية يرى المحتجون أنها كرست العنصرية والعبودية.