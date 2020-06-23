كئيب وحزين وربطة عنقه في مظهرغريب... "مشية العار" تظهر ترامب بشكل غير معتاد...فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزينا وكئيبا بعد عودته من التجمع الانتخابي الذي أقيم، السبت 20 يونيو/حزيران، في تولسا بولاية أوكلاهوما.

وإلتقطت عدسات المصورين الرئيس الأمريكي وهو يخرج من المروحية الرئاسية، غير مكترث بمظهره حيث ظهر قميصه مفتوح وربطة عنقه غير معقودة بالشكل المطلوب.

وتدلت من يده قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

الأمر الذي جعل المقطع المصور حديث مواقع التواصل والأمريكيين، في الوقت الذي وصفت فيه الصحيفة البريطانية مشيت الرئيس الأمريكي بـ"مشية العار".

I fixed it!! I’m💀 🤣😂 Trump Returning home after his disappointing Rally! Cover, Foreigner - 'I Want To Know What Love Is' (SOUND UP) pic.twitter.com/n18LRatRap — Just Vent (@JustVent6) June 21, 2020

حيث تم عرض المقطع المصور باستخدام عدد من الأغاني الحزينة.

يذكر بأن حملة ترامب الانتخابية التي جرت في تولسا، جاءت مخيبة للآمال بعد أن شهدت حضور 6 آلاف شخص فقط، رغم أن المكان التي أقيمت فيها تبلغ سعته 19 ألف شخص.

وقد أشار موقع "businessinsider" الأمريكي، في وقت سابق، إلى أن الرئيس الأمريكي استشاط غضبا وأخذ يصرخ على مساعديه خلف الكواليس عندما فوجئ بمدى قلة عدد حضور مسيرته الانتخابية في تولسا.