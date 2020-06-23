غرق 7 أطفال في نهر بالصين بعد محاولة إنقاذ صديقهم

لقي 8 أطفال مصرعهم في حادث مروع في الصين، بعد أن قفز 7 منهم إلى نهر لإنقاذ صديقهم، ولكنهم فشلوا في ذلك.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد بدأت أحداث الكارثة عندما سقط أحد الأطفال في النهر ليجد صعوبة كبيرة في الخروج بسبب التيار القوي في نهر "فو" في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، قبل أن

تخاطر المجموعة بأكملها بحياتها.

وأضافت الصحيفة أنه تم انتشال جثث التلاميذ الثمانية من المياه، صباح اليوم الثلاثاء، وكان من بين القتلى سبع فتيات وصبي.

وبدأت السلطات الصينية عملية بحث وإنقاذ ضخمة، بعد أن أبلغ المدرسون المحليون عن اختفاء الأطفال الثمانية.

وكان الضحايا الثمانية قد التحقوا في مدرسة ميكسين تاون الابتدائية المحلية، حسبما أكد المسؤولون.