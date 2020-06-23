الحكم على الرئيس القيرغيزي السابق بالسجن 11 سنة وشهرين

أفاد مراسل "نوفوستي" أن محكمة مقاطعة بيرفومايسكي المحلية في بيشكيك حكمت على الرئيس القيرغيزي السابق المازبك أتامباييف بالسجن 11 سنة وشهرين.

أدين رئيس الدولة السابق بالفساد في قضية الإفراج غير القانوني عن المحكوم عزيز باتوكاييف.

كما سيتم حرمان أتامباييف من جوائز الدولة والممتلكات.

بدأت المحكمة النظر في القضية على الأسس الموضوعية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، تم إغلاق القضية. الرئيس السابق رفض المشاركة في الجلسة والكلمة الأخيرة.

ترأس أتامباييف قيرغيزستان من 2011 إلى 2017. وقد نقل السلطة طواعية إلى خليفته وحليفه سورونباي جينبيكوف نتيجة الانتخابات.

في نهاية يونيو / حزيران 2019 ، أرسل البرلمان إلى المدعي العام قائمة بالتهم الموجهة إلى الرئيس السابق للبلاد. تم اتهامه بالإفراج عن باتوكايف بشهادات طبية مزيفة وأمور أخرى.