الخارجية التركية: فرنسا هي من تلعب لعبة خطيرة في ليبيا بدعم كيانات "غير شرعية"

اتهمت تركيا فرنسا بالمسؤولية عن نشر الفوضى في ليبيا بسبب دعمها لما وصفته أنقرة بكيانات غير شرعية، معتبرة أن باريس هي من تمارس "لعبة خطيرة" في ليبيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الثلاثاء: "فرنسا مسؤولة عن انجرار ليبيا إلى الفوضى بسبب دعمها للكيانات غير الشرعية لذلك هي من تقوم بلعبة خطيرة في ليبيا"، مضيفة أن "فرنسا تلتزم الصمت أمام تهديدات مصر بالتدخل العسكري"، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بامتلاك الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا

وأضافت الخارجية التركية أن: "فرنسا تصعد التوتر في شرق البحر المتوسط بدلا من العمل على تحقيق الأمن والاستقرار فيه".

وجاءت اتهامات تركيا ردا على انتقاد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدور التركي في الدولة التي تمزقها الحرب منذ حوالي 10 سنوات.