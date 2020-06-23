فيديو يوثق المناوشات الأخيرة بين الجنود الصينيين والهنود على الحدود

ما زال التوتر على الحدود الصينية الهندية قائما بسبب الخلاف الحدودي بين الطرفين، الذي أسفر مؤخرا عن اشتباكات مسلحة بين جنود البلدين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمناوشات، التي حدثت بين جنود البلدين في ولاية لاداك الهندية في الـ 15 من يونيو/ حزيران الجاري.

ويحاول الجنود الهنود في الفيديو دفع أعضاء جيش التحرير الشعبي الصيني، مطالببنهم مغادرة المكان.

وتحديداً في المنطقة الحدودية مع منطقة أكساي تشين الصينية، أدى صراع قوي بين القوى المتعارضة إلى مقتل 20 جنديًا هنديًا.

يذكر أن الصراع الأخير بدأ في شهر مايو/ أيار بعد تصريحات صينية تفيد بأن الهند نشرت قوات في المنطقة الحدودية من الأراضي الصينية لبناء البنية التحتية الدفاعية. أنكرت نيودلهي هذا ، مدعية أن الصين تبني طريقًا في لاداك. ومنذ ذلك الحين أصيب عشرات الجنود من الطرفين.