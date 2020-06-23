الرئيس الإيراني: أمريكا أضرمت النار في غرفة المفاوضات ولن نستسلم أمام العقوبات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن طهران لن تستسلم أمام الضغوطات والعقوبات المفروضة عليها، متعجبًا من حديث الولايات المتحدة عن العودة للتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، في وقت انسحبت فيه بالفعل "وأضرمت النار في غرفة" المفاوضات.

طهران – سبوتنيك. وقال روحاني خلال لقاء مع المحافظين الإيرانيين: "الشعب الإيراني أظهر قوته وصموده أمام العقوبات الأميركية وما حققناه في زمن الثورة الإسلامية رسالة واضحة للغرب.. إيران لن تستسلم تحت ضغط العقوبات".

وتابع روحاني في حديثه: "حطمت الولايات المتحدة طاولة المفاوضات وأضرمت النار في غرفتها، واليوم تقول مرة أخرى دعونا نتفاوض!".

وأفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت إلى المجلس مشروع قرار حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في الخريف المقبل.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" والتي تتوفر لديها نسخة من مشروع القرار إن "المندوبة الأميركية وزعت مشروع قرارها حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران".

وفي مشروع القرار، يقرر المجلس أنه "بعد انقضاء التدابير المفروضة بموجب القرار 2231، تمنع جميع الدول الأعضاء الإمداد المباشر أو غير المباشر أو البيع أو النقل إلى إيران عبر أراضيها أو من جانب مواطنيها أو باستخدام سفنها أو طائراتها... الأسلحة والمواد ذات الصلة".