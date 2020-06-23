الهند تتخذ إجراء جديدا ضد العاملين في سفارة باكستان لدى بلادها

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، أنها تنوي طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي، بسبب ما قالت إنه تجسس تورط فيه مسؤولون في السفارة.

أكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان "لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام أباد بنفس القدر. ولم يرد متحدث في السفارة الباكستانية في نيودلهي فورا على طلب للتعليق.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين يوم 31 مايو/أيار بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس، وهو ما نفته إسلام آباد، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى، وفي الشهر الماضي اتهمت كل منهما الأخرى باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.