رئيس أركان الجيش الإيراني يوجه رسالة إلى رئيس السلطة القضائية

ووجه باقري في رسالته، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، الشكر لرئيس السلطة القضائية، وجاء في الرسالة: "نشكر الله سبحانه وتعالى بتعيين فقيه ثوري وشجاع يضع نصب عينيه تطلعات قائد الثورة الإسلامية كخارطة طريق للسلطة القضائية لإحداث التغيير و إقامة العدل القضائي والاستجابة لمطالب الشعب الايراني العظيم".

وأضاف باقري: "توضح الخطوات التي اتخذت خلال هذه الفترة النهج الشعبي والثوري في أداء هذا الجهاز، والأمل والارتياح الواضحين لمختلف أبناء الشعب في تحول السلطة القضائية إلى ملجأ حقيقي له في إقامة العدل، واستعادة الحقوق العامة، والتصدي الجاد والحاسم للظلم والفساد".

وأكد باقري استعداد الأركان العامة للقوات المسلحة لبذل أي تعاون ومساعدة في إقامة العدل وسيادة القانون.