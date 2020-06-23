"تستخدم في الحرب"... رصد أجهزة على حدود كوريا الشمالية

أفادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أنه تم رصد مكبرات صوت على الحدود مع الجارة الشمالية.

نشرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية صورة لما قالت إنه "مكبرات صوت في كورويا الشمالية".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم رصد المكبرات من بلدة كانغ هوا بمدينة إنتشون، غرب سيئول، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن كوريا الشمالية أعادت تركيب مكبرات الصوت للحرب الإعلامية ضد جارتها الجنوبية في مناطق حدودية مؤخرا.

بدأ البث الدعائي عبر مكبرات الصوت لأول مرة بين الكوريتين في عام 1963 في منطقة الحدود الغربية كسلاح من أسلحة الحرب النفسية.

وفي مايو/ أيار 2018 قامت كوريا الشمالية بإزالة مكبرات الصوت التي كانت تستخدم لبث الدعاية الموجهة ضد كوريا الجنوبية في نحو 40 بقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح، وعليه قامت كوريا الجنوبية بتفكيك مكبرات الصوت الثابتة والمتنقلة لبث الدعاية الموجهة إلى الشمال في نفس الشهر في نحو 40 بقعة أيضًا داخل المنطقة منزوعة السلاح.