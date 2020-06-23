مشاركة "غير مسبوقة"... انعقاد مؤتمر برلين حول السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية، راعية مؤتمر برلين بشأن السودان، أن أكثر من 40 وفدا سيشارك في المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد الخميس المقبل.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن معظم الوفود على مستوى وزراء الخارجية والتعاون الدولي ، إضافة إلى القيادات العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء السودان دكتور عبد الله حمدوك من جانب السودان.

ولفتت الوكالة إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لالتقاء الحكومة السودانية مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الذين يحضرون المؤتمر شخصيا لتناول القضايا ذات الصلة في السودان وكيفية معالجة قضايا الديون وإعادة إدماج السودان ليستفيد من الدعم المالي والاقتصادي الدولي.

قال أولريش كلوكنر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في السودان: "هذا التجمع الكبير يعكس اهتمام العالم بالسودان ونجاح حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك"، مشيرا إلى أن دعم السودان يأتي من منطلق مراعاة السودان لمبادئ حقوق الإنسان والمرأة الأساسية.