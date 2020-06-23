الصين تجري تجربة على لقاح لفيروس كورونا في الإمارات

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على الموافقة لإجراء تجربة سريرية واسعة النطاق في "المرحلة الثالثة" من تجربة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وتسعى الصين لتجربة لقاحات محتملة في الخارج بسبب قلة عدد المرضى الجدد في الداخل؛ بحسب وكالة "رويترز".

والصين، التي نشأت فيها الجائحة العالمية، لم تسجل سوى أقل من عشر حالات إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الشهر الماضي، ويتطلع الباحثون لديها الآن إلى الخارج.

وأعلنت الشركة الصينية عن التجربة في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته في الإمارات.